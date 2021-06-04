«Мегалайн» назвал шесть приоритетных объектов при благоустройстве «Горской»

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Проект благоустройства стройплощадки комплекса защитных сооружений на северном берегу Финского залива подразумевает возведение шести приоритетных объектов.

Директор компании "Мегалайн" Геннадий Корупятник заключил соглашение с администрацией Санкт-Петербурга о реновации заброшенной промзоны "Горская". Документ был подписан в рамках международного экономического форума (ПМЭФ). У этой территории есть огромный потенциал для развития внутреннего туризма, уверен Корупятник.

Приоритетными для реализации считаются парк инноваций, морской кластер, музей дамбы, объекты инфраструктуры для бизнеса, портовая набережная и пешеходный маршрут вдоль бывшей железной дороги, пишут "Невские новости". За образец были взяты лондонский WWT London Centre и штаб-квартира компании Google Inc.

Проект также предусматривает строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) нового типа. Такие хабы в Москве уже давно доказали свою эффективность, объяснил бизнесмен.