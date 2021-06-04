Депутат Чебыкин рассказал, какую пользу развитие «Горской» принесет Петербургу

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Соглашение о развитии территории промзоны "Горская" подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Депутат ЗакСа Константин Чебыкин прокомментировал это событие.

Компания "Мегалайн" подписала договор с властями Северной столицы. Согласно ему, в Петербурге начнется развитие двух инвестиционных проектов на границе Курортного и Приморского районов. Первый проект коснется строительства туристической зоны на некогда промышленной территории у Финского залива. Согласно второму соглашению, в Петербурге построят новые ТПУ.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин в интервью порталу "Слово и Дело" рассказал, насколько важно развивать заброшенные территории для города.

"Заброшенные территории очень важно развивать. Это касается не только облика города, но вопроса о том, какую пользу несут эти простаивающие площади. Ведь никакие налоги на землю не платятся", — подчеркнул политик.

Он отметил, что реализация проекта "Горская" будет крайне полезна для Северной столицы, жители которой получат новое место, ориентированное на отдых. Кроме того, город может иметь реальный доход с новой туристической зоны. По этой причине, убежден Чебыкин, такая масштабная зона развития отлично отразится на Петербурге в целом.