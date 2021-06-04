«Город должен развиваться»: зампред ЗакСа Дроздов оценил реновацию «Горской»

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Депутаты ЗакСа по достоинству оценили проект реновации бывшей промзоны в Курортном районе. Народные избранники считают, что он сделает город еще привлекательнее для гостей.

Заместитель председателя городского Заксобрания Анатолий Дроздов отметил, что улучшение внешней привлекательности Санкт-Петербурга и его транспортной инфраструктуры следует только поприветствовать. Реновация промзоны "Горской" была одним из двух инвестиционных проектов, по которым были подписаны соглашения в рамках ПМЭФ-2021. Подробности сообщают "Народные новости".

"Конечно, это будет привлекательно для туристов. Мы не только Северная столица, но и культурная. Туризм — это одно из основных направлений, потому что Санкт-Петербург — это самый красивый город в мире. Нам есть что показать, как показать", — заявил Дроздов.

Вторым проектом выступило создание транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) на территории Петербурга по аналогии с Москвой. Соответствующие соглашения подписали руководитель комитета по инвестициям Роман Голованов и глава компании "Мегалайн" Геннадий Корупятник. Известно, что общая сумма инвестиций по данным проектам составляет 236 млрд рублей.

"Нужно обеспечить комфортность проживания, движения, перемещения жителям Санкт-Петербурга. У нас огромное количество автотранспорта, который находится в личной собственности", — отметил чиновник.

Реновация бывшей стройплощадки в районе железнодорожной станции Горская подразумевает организацию благоустроенной набережной, музея дамбы, устройство морского кластера, объектов бизнес-инфраструктуры и прочих интересных объектов. Пилотный проект ТПУ предполагается построить в районе станции метро "Старая Деревня", как одной из наиболее загруженных транспортных точек на карте города.

В заключение народный избранник добавил, что город, безусловно, должен развиваться. Такой проект, как "Горская", может стать еще одной туристической "жемчужиной" Санкт-Петербурга, убежден Анатолий Дроздов.