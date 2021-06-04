Представитель компании «Мегалайн» рассказал о концепции «сухие ноги» в строительстве ТПУ

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Представители компании "Мегалайн" во главе с директором Геннадием Корупятником рассказали о важности застройки промзоны "Горская" и появлении транспортно-пересадочных узлов.

Генеральный директор строительной компании "Мегалайн" Геннадий Корупятник и председатель комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Роман Голованов подписали соглашение о начале строительства экопарка на территории промзоны "Горская" в рамках международного экономического форума. Подписание договора происходило в присутствии губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Застройка "Горской" основана на принципе сохранения зеленых зон. В развитие бывшей строительной площадки готовы вложить 200 миллиардов рублей. На ее месте появятся музей дамбы с обзорной площадкой, парк инноваций, морской кластер и портовая набережная. Авторы проекта считают, что территория станет не только туристическим, но и деловым центром с хорошо развитой для бизнеса инфраструктурой.

Вторым важным проектом является строительство ТПУ, которые объединят в себе общественную, транспортную, деловую и гостиничную функции. За основу компания "Мегалайн" взяла опыт Москвы, где давно функционируют подобные хабы. Проект обеспечит комфортный переход пассажиров между ж/д станциями, станциями метро, трамвайными и троллейбусными остановками, а также перехватывающими парковками.

Генеральный директор компании "Мегалайн" Геннадий Корупятник считает, что строительство новых ТПУ в Петербурге поможет решить вопрос загруженности дорог.

"Планируемая на первом уровне нашего ТПУ объемная парковка должна привлечь многих жителей пользоваться другими видами транспорта, оставляя свои личные транспорты там. Конечно, это должно улучшить экологическую обстановку в городе. Когда все будет реализовано, город станет просто другим", — рассказал директор компании "Мегалайн" iReactor.

Представитель компании "Мегалайн" объяснил концепцию "сухие ноги", по которой будут построены ТПУ. Он считает, что такая идея актуальна из-за постоянно меняющейся погоды в городе.

"Санкт-Петербург никогда не славился хорошей погодой, и, таким образом, у нас концепция построена по принципу "сухие ноги": переходя с одного транспорта на другой, люди практически не контактируют с внешней средой", — рассказал представитель компании.

Проект реновации бывшей промзоны "Горская" и строительство ТПУ оценили многие эксперты отрасли. После успешной реализации задумки авторов проекта Курортный и Кронштадтский районы будут обеспечены несколькими тысячами рабочих мест.

