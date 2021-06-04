Путин: металлургам не стоит обижаться на слова об изъятии сверхдоходов

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Отечественные металлургические корпорации призвали не обижаться на высказывания первого вице-премьера Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов.

Позицией поделился президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, передает URA.RU.

"Я прошу коллег не обижаться на Андрея Рэмовича. Он в дискуссионном запале высказался довольно резко. Дело в том, что конъюнктура изменилась", — уточнил лидер страны.

По словам главы государства, российская отрасль начала получать сверхприбыли и хочет подобные сверхдоходы иметь внутри страны. Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее сообщил, что металлурги дополнительно заработали около 100 млрд рублей.

Денежные средства были получены путем увеличения внутренней стоимости вслед за мировой. Следовательно, по его мнению, теперь отечественные компании должны вернуть деньги в государственный бюджет в виде налога.