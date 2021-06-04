Преображение промзоны «Горская» и появление ТПУ облегчит жизнь петербуржцев

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Реновация промзоны "Горская", а также строительство транспортно-пересадочных узлов преобразят Петербург, заявил член совета при губернаторе Ленобласти Герман Владимиров.

Ранее на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) комитет по инвестициям Петербурга и компания "Мегалайн" договорились о реализации двух крупных проектов, предусматривающих развитие территории бывшей строительной площадки защитных сооружений "Горская" и создание транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

Пилотным проектом станет создание транспортной инфраструктуры у станции метро "Старая Деревня". По словам Владимирова, такой шаг позволит сделать жизнь петербуржцев и гостей города лучше.

"Петербург стремительно развивается и расширяется, поэтому ему необходимы транспортные развязки для облегчения жизни людей", — указал он в интервью ФАН.

Стоит отметить, что еще одним перспективным направлением для застройщика является преображение "Горской", где появятся парк инноваций, морской кластер, а также объекты инфраструктуры для бизнеса. Владимиров заявил, что это очень привлекательный проект, который можно оценить на пять с плюсом.