Завтрак с Грефом, новые пандемии и «немой» Путин: третий день ПМЭФ-2021

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В третий раз наблюдая с раннего утра одну и ту же картину – шаттл, КПП и залы Экспофорума – воображаю себя русским поэтом Александром Блоком. От него, к сожалению, у меня лишь национальность, и написать свой шедевр отечественного символизма мне пока не суждено.

Но впечатления от третьего дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вполне ясны и определенны: близится окончание грандиозного мероприятия, которое Северная столица принимает у себя уже в 24-й раз. Второй день форума по числу подписанных контрактов и эксклюзивных заявлений стал самым насыщенным, а сегодня павильоны на Петербургском шоссе «остывают».

Экономика и вирусы

То, что на дворе пятница, чувствуется сразу. Лишь подъехав к проходной, замечаю, что наш шаттл разминулся с кинологами и их верными хвостатыми помощниками. Журналисты в недоумении переглядываются друг с другом: «почему никто не обнюхивал сумки?». Вопрос виснет в воздухе, пока стражи порядка осматривают содержимое рюкзаков. Выполнив все требования местной охраны, попадаю за кулисы ПМЭФ уже в третий раз.

На первый взгляд, кардинальных изменений не произошло, только людей стало в разы меньше. В надежде встретить разговорчивого губернатора продвигаюсь к стенду Сбербанка. Сегодня он в центре внимания – глава «бело-зеленых» Герман Греф ведет деловой завтрак в окружении «звездного состава» ПМЭФ. Журналистов в зал не пускают. На экране прямой трансляции то и дело появляются представитель Кремля Дмитрий Песков, министр финансов Антон Силуанов и другие селебрити.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Беседы умных людей завораживают не всех. Кто-то отошел в угол с чашкой кофе и пирожком, кто-то выбирает удачный ракурс в ожидании выхода спикеров на «ковровую дорожку». В очередной раз потеряв нить мысли зампреда российского правительства Дмитрия Григоренко, понимаю: экономика — не мое.

К тому же душу начинает терзать тревожное чувство дежавю, ведь вновь главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов противостоит большинству и пытается убедить министров, что он – не «футбольный мяч», а «игрок». С этими и другими размышлениями с делового завтрака при желании вы можете ознакомиться в нашем материале.

Не успел кончиться завтрак, как в плотном расписании появляется новая задача. Закинув рюкзак за спину, мчусь в противоположный конец здания на сессию с интригующим названием «Пандемии будущего. Стратегии готовности». По такому случаю решаю «освежить» защитную маску, благо щедрые сотрудники Экспофорума раздают их направо и налево. По дороге слышу:

«Еще от старой пандемии не отряхнулись, как новые обсуждают. Уже и стратегии придумали!».

Журналист и ведущий Дмитрий Киселев, выступающий в роли модератора встречи, сразу вносит ясность:

«Мы хотим использовать опыт, полученный во время развернувшейся сейчас пандемии, чтобы противостоять следующей. Никто не знает, какой она будет. Она может быть более жесткой, более агрессивной, но, так или иначе, все знают, что она будет».

ИА «Политика Сегодня» /

Судя по лицам коллег, присутствующих в этот момент в конференц-зале, никто о пришествии новой заразы не задумывался. Благо у России есть «санитарный щит», о который вирусы и инфекции будут биться, будто рыбы о замерзшую воду. Главный санитарный врач страны Анна Попова сравнила новый термин с ядерным оружием, которое есть в распоряжении ВС РФ.

Вопросов по этой части слишком много, а вот с ответами все не так просто. После окончания сессии подхожу к Анне Поповой за разъяснениями, однако та спешно покидает зал.

«Все комментарии потом!», — бросает в мою сторону пресс-секретарь.

Тихий час

Время обеда, и сегодня запоздалых зевак в столовой точно ожидается меньше. Ровно в 14:00 организаторы ПМЭФ запланировали пленарное заседание с участием президента страны, опаздывать на которое журналисту просто непозволительно. Спешно поев, направляюсь в пресс-центр, но свободных мест уже нет.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Начальники обычно не опаздывают, а задерживаются, поэтому открытие заседания начинается чуть позже намеченного времени. Как только на экранах появляется лицо Владимира Путина, в зале воцаряется тишина. В прямом смысле.

«А где звук?», — слышится в конце зала.

«Дайте звук, в тишине сидим!», — возмущаются коллеги за ноутбуками.

Случайность или нет, но пресс-центр ПМЭФ стал единственным местом в Экспофоруме, где выступление Путина транслировалось без звука. Чтобы уловить сигнал, посланный президентом, вновь отправляюсь в павильоны. Благо там речь национального лидера звучит из каждой колонки.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Люди внимают по-разному. У некоторых стендов организовали целые кинотеатры, в то время, как у других гости форума спокойно беседуют и распивают безалкогольные напитки. Чтобы подкараулить выходящих с «пленарки» чиновников, двигаюсь в сторону конгресс-центра, попутно снимая участников форума.

ИА «Политика Сегодня» /

Поймать, впрочем, никого не удается. Министры и депутаты проносятся мимо, руководствуясь проверенным принципом из прошлого века: «болтун – находка для шпиона».

Без инцидента все же не обошлось. Пока президент рассказывал об угрозах мировой экономики, в местах общего пользования разгорелся межнациональный конфликт. Сотрудницы клининга не смогли договориться об уборке близлежащих территорий, в результате чего из глаз представительницы монголоидной расы брызнули слезы. Не такой реакции на критику ожидала увидеть ее русская коллега, вернувшаяся в помещение.

«Ты что, ничего не сделала?!» — воскликнула она.

«Не хочу, не буду!», — ответила раздасададованная уборщица.

В конечном итоге ситуация разрешилась мирно. Поняв, что межрасовое противостояние удалось предупредить, я вернулся в пресс-центр.

Об итогах ПМЭФ можно говорить долго. Главы Тульской области, к примеру, за три дня умудрились подписать аж 18 соглашений, а власти Санкт-Петербурга договорились о постройке нескольких транспортно-пересадочных узлов для удобства горожан. Каждый, от представителя региональной власти до корреспондента, вынес из стен Экспофорума что-то для себя.

На госконтракты ваш покорный слуга не претендует, но массу впечатлений от общения с интересными людьми мимо местных секьюрити вынести все же удалось. Остается надеяться, что в следующем году ничто не помешает ПМЭФ вновь взвить свои флаги над Невой.