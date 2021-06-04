Российский президент отреагировал на жалобы Дерипаски в адрес ЦБ

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ-2021 ответил на претензии предпринимателя Олега Дерипаски в адрес Центробанка.

Модератор мероприятия Станислав Натанзон зачитал выдержки из сообщений бизнесмена. Дерипаска жаловался, что ЦБ "зажимает деньги для бизнеса" и не дает ему развиваться.

"Естественно, те, кто берет деньги, хочет взять деньги подешевле, а кто дает, особенно это касается Центробанка, должен следить за макроэкономическими показателями", — ответил Путин.

Центробанк на протяжении длительного времени сохранял достаточно низкую для страны ставку, добавил российский лидер.