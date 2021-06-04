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Проект "Горская" позволит завершить создание морского фасада на севере Петербурга

Общество
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Проект «Горская» позволит завершить создание морского фасада на севере Петербурга
megalinestroy.ru / Мегалайн

Компания "Мегалайн" вскоре начнет работу над проектом "Горская" в Петербурге. Это сможет открыть новые возможности для города, заявил гендиректор предприятия Геннадий Корупятник.

Отмечается, что на полях Петербургского международного экономического форума компания "Мегалайн" и администрация города подписали соглашение о реализации зеленой зоны на месте бывшей промзоны "Горская". По словам Корупятника, работы по этому проекту должны начаться в период с 2022 по 2023 годы, передает издание "Невские новости".

Также отмечается, что "Горская" позволит завершить возведение морского фасада на севере города.

"Территория фортов (Кронштадта), переходящая по дамбе в район Горской, продолжается нашим новым комплексом, заканчивается Лахтинским (комплексом). Она фактически заканчивает формирование северо-западного морского фасада нашего города, о котором много говорят", — отметил гендиректор "Мегалайна".

В строительство экокомплекса планируется инвестировать около 236 млрд рублей. Проект требует внушительной подготовительной работы, однако больших проблем во время решения правовых вопросов не ожидается, резюмировал Корупятник.

#петербург #горская #Мегалайн
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