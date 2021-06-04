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"Затюкали": Путин отказался отвечать на вопросы о Протасевиче

Политика
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«Затюкали»: Путин отказался отвечать на вопросы о Протасевиче
kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин отказался отвечать на вопросы об основателе признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романе Протасевиче в рамках ПМЭФ.

В ходе пленарного заседания глава государства подчеркнул, что у ПМЭФ-2021 большая аудитория, а само мероприятие предполагает обсуждение вопросов, относящихся к экономической сфере.

"Вы нас затюкали этими вопросами про Беларусь. Какой-то Протасевич. Я знать его не знаю. Пусть делает, что хочет", — сказал Путин.

Ранее основатель Nexta в интервью белорусскому телевидению признал вину в организации массовых несанкционированных акций в республике.

#путин #пмэф #Протасевич
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