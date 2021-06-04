Филипп Киркоров привез сборной России по футболу сувениры с Евровидения

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Сборная России по футболу готовится выйти на поле против болгар в рамках товарищеского матча. В преддверии игры команду с сувенирами навестил певец Филипп Киркоров.

Король российской эстрады, 54-летний певец Филипп Киркоров прибыл в расположение сборной России по футболу перед товарищеским матчем с командой Болгарии. Исполнитель хита "Цвет настроения синий" успел пообщаться с футболистами, тренерским штабом и персоналом.

Как сообщает РИА Новости Спорт, Киркоров приехал не с пустыми руками — певец привез гостинцы в виде дисков, книг и сувениров с международного песенного конкурса "Евровидение", проходившего в Роттердаме.

Киркоров исполнит гимн перед игрой со сборной Болгарии, которая состоится 5 июня на стадионе "Динамо".