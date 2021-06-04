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Путин опроверг слухи об "участии" РФ в экстренной посадке самолета в Белоруссии

Политика
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Путин опроверг слухи об «участии» РФ в экстренной посадке самолета в Белоруссии
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Владимир Путин прокомментировал заявление НАТО об участии России в экстренной посадке самолета в Белоруссии. Российские спецслужбы не имеют к этому отношения.

Президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на пленарном заседании участников Петербургского международного экономического форума прокомментировал заявление руководства НАТО об участии России в экстренной посадке самолета в Белоруссии. По словам главы государства, российские спецслужбы не имеют к этому никакого отношения.

"НАТО в опасности, если руководство делает такие заявления", — заявил Путин.

Также президент призвал страны Запада отказаться от политики двойных стандартов. Он выразил свое недоумение разной оценкой схожих ситуаций в Соединенных Штатах Америки и в Белоруссии.

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