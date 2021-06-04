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Путин высказался на тему вмешательства в выборы

Политика
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Путин высказался на тему вмешательства в выборы
vk.com / Федеральное агентство новостей

Российский президент Владимир Путин прокомментировал диалог мировой общественности на тему вмешательства в выборы.

Глава государства считает маловероятным установление договоренностей между странами, что именно считать подобным вторжением. Он выступил с заявлением на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ПМЭФ проходит со 2 по 5 июня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". В рамках мероприятия к беседе с президентом в видеоформате подключились австрийский канцлер Себастьян Курц и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани.

#путин #выборы #пмэф
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