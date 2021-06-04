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"Сделаем больно Лукашенко": В Киеве ответили на желание Минска пригласить представителей ЛНР

Политика
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«Сделаем больно Лукашенко»: В Киеве ответили на желание Минска пригласить представителей ЛНР
Prt Scr youtube.com / Россия 1

Киев считает недопустимым решение официального Минска организовать допрос блогера Романа Протасевича представителями ЛНР, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинские власти сделают больно Александру Лукашенко. Чиновник заверил, что для этого у Киева есть достаточно инструментов.

"Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно когда речь идет о Белоруссии, с которой у нас много связей", — сказал Кулеба.

Задержанный в Минске бывший редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич участвовал в донбасском конфликте. Как стало известно ранее, в 2014 году он присоединился к националистическому батальону "Азов". В этой связи правоохранители ЛНР стали настаивать на допросе блогера. В Минске заявили, что это возможно.

#украина #лнр #лукашенко #Протасевич
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