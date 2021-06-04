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Путин прокомментировал внутриполитические события Белоруссии

Политика
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Путин прокомментировал внутриполитические события Белоруссии
Prt Scr youtube.com / РБК / Прямая трансляция

Россия занимает нейтральную позицию в отношении событий во внутренней политике Белоруссии. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Он уточнил, что в первую очередь дела республики касаются белорусского народа. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Президент также прокомментировал отношения России и Соединенных Штатов. Он выразил надежду, что ситуация с рестрикциями Америки против РФ в скором времени завершится.

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