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В Германии заявили о значимости «Северного потока — 2» для Европы

Общество
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В Германии заявили о значимости «Северного потока — 2» для Европы
flickr.com / martingerz2

Вопреки сильному сопротивлению США, газопровод «СП-2» почти достроен, что имеет важное значение, заявил на площадке ПМЭФ председатель комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст.

«Я хочу однозначно подчеркнуть, что «Северный поток — 2» имеет значение, далеко выходящее за экономическую ситуацию. Это, на взгляд и германской, и европейской сторон, подчеркивает или дает нам знать о том, что мы смогли реализовать проект, несмотря на сопротивление с разных сторон», — сказал Эрнст.

Ранее федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил, что многие страны Европы заинтересованы в том, чтобы строительство «Северного потока — 2» было завершено и проект был сдан в эксплуатацию.

«СП-2» на протяжении последних лет строительства сталкивался с санкциями Соединенных Штатов, которые продвигают в страны Евросоюза сжиженный природный газ. Помимо США, к протестам присоединилась и Украина.

#германия #северный поток-2 #бундестаг
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