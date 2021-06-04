Дерипаска увидел благоприятные условия для инвестиций в России

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Как считает миллиардер Олег Дерипаска, Россия обладает комфортными условиями для инвестирования.

Бизнесмен Дерипаска пришел к выводу, что в России уже сейчас хорошие времена, а предприниматели в скором времени начнут оказывать широкую поддержку гражданам. Об этом пишет РИА Новости.

Предприниматель называет российские экономические условия предсказуемыми и удобными для инвестиций. Помимо этого, миллиардер поделился прогнозом по росту иностранного инвестирования в отечественную экономику. По его мнению, оно начнется уже этой осенью.

Дерипаска призвал продемонстрировать высокую эффективность развития, чтобы впоследствии поразить этим всю мировую общественность.