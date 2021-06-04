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Путин высказался по поводу соблюдения россиянами противоэпидемических мер

Политика
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Путин высказался по поводу соблюдения россиянами противоэпидемических мер
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Президент России Владимир Путин оценил уровень соблюдения россиянами требований по COVID-19.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в России намного лучше, чем во многих других странах. Однако это не означает, что нужно игнорировать меры предосторожности.

"К сожалению, многие люди продолжают считать так, как они думали раньше, что это их не коснется, пренебрегают требованиями, которые нас призывают соблюдать врачи", — сказал он.

Кроме того, Путин призвал россиян сделать прививку от коронавирусной инфекции. Сам российский лидер уже привился одной из отечественных вакцин.

#путин #пмэф #COVID-19
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