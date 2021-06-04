Путин объяснил, чего попытается добиться на встрече с Байденом

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко
Президент России Владимир Путин рассказал о целях предстоящего саммита, на котором состоится диалог с его американским коллегой Джо Байденом.
По его словам, в ходе мероприятия будут подниматься фундаментальные вопросы.
"Надо попытаться найти пути урегулирования отношений. Обсудим стратегическую стабильность, разоружение, пандемию, урегулирование конфликтов", — сказал он.
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что кризис в отношениях между странами стал результатом внутренней политики США. Он также выразил надежду, что этот период когда-нибудь закончится.