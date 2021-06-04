Кравчук предложил «выжечь» украинскую оппозицию, чтобы вернуть Донбасс

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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что вернуть Донбасс можно только при единстве мнений в составе Верховной рады. Так мнение политик высказал в эфире «Украина 24».

Кравчук сравнил обстановку в Раде с басней «Лебедь, рак и щука», потому как у депутатов нет общего мнения по разрешению конфликта в Донбассе. Это не дает урегулировать ситуацию на востоке Украины, подчеркнул политик.

«Если мы объединим политические силы, если в парламенте будет единство по установлению мира в Донбассе, а целью — возвращение всех территорий, думаю, не будет таких проблем и вопросов, которые мы не могли бы решить», — заявил первый президент Украины.

Политик добавил, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) — предатель, потому что стремится к сотрудничеству с Россией. Поэтому нужно «выжечь это из государства», чтобы у Украины не было никаких проблем и тогда все вопросы внутри страны решали бы оперативно и организованно, заключил Кравчук.

Ранее первый президент Украины назвал условие, которое поможет восстановить отношения с Россией. Политик считает, что вступление Украины в НАТО разрешит ситуацию в Донбассе и после можно будет наладить общение с РФ.