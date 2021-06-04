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Путин перечислил самые актуальные проблемы российской экономики

Экономика
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Путин перечислил самые актуальные проблемы российской экономики
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Наиболее актуальными проблемами в экономической сфере являются состояние рынка труда и инфляция, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что рынок труда необходимо восстановить до уровня в 4,6%. На текущий момент специалисты фиксируют показатель в 5,2%. Ожидается, что уровень инфляции будет снижен с 5,8% до 5% к концу 2021 года.

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Путин перечислил самые актуальные проблемы российской экономики
Путин перечислил самые актуальные проблемы российской экономики
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