Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал об отце в программе «Откровенно»

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Депутат Госдумы Геннадий Онищенко стал гостем первого эпизода нового проекта Федерального агентства новостей "Откровенно".

Депутат в интервью для проекта ФАН вспомнил о своих отношениях с отцом. Он рассказал, что родитель скончался в 2004 году, лишь несколько месяцев не дожив до своего 80-летнего юбилея. Как отметил Онищенко, его отец работал геологом и часто ездил в научные экспедиции. По этой причине он редко бывал дома. Несмотря на это, отец всегда был главным учителем для депутата, а его жизнь Онищенко назвал для себя основным уроком. Кроме того, эпидемиолог порассуждал о важности полной семьи для ребенка.

"Как мама себя ведет, как отец себя ведет, отношения между ними — это все является фундаментом нравственным в разных интерпретациях для тебя", — объяснил политик.

В объемном монологе он порассуждал об актуальных проблемах, начиная с религий и заканчивая вопросами дружбы. Полную версию интервью для проекта "Откровенно" смотрите на сайте ФАН.