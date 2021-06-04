Брюссель официально запретил белорусским авиакомпаниям полеты над ЕС

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Евросоюз выпустил официальное заявление, в котором ограничил белорусских перевозчиков в праве использовать свое воздушное пространство.

Брюссель запретил Минску полеты над территорией ЕС. Меры были приняты после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.

"Совет сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Белоруссии, введя запрет на использование воздушного пространства ЕС и на доступ в аэропорты ЕС для белорусских перевозчиков всех типов", — гласит заявление Совета Евросоюза.

Ранее борт авиакомпании Rayanair был вынужден приземлиться в белорусской столице из-за сообщения о бомбе. В самолете также находился сооснователь признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Правоохранители задержали журналиста при проверке документов пассажиров.