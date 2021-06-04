Фильм «Турист» может стать примером для представителей кинобизнеса в России – публицист

Кадр из фильма «Турист» /

Фильм "Турист" о работе российских инструкторов в ЦАР можно считать одним из лучших представителей жанра боевик, считает блогер и политический деятель Егор Холмогоров.

Публицист поделился впечатлениями после просмотра нового российского фильма, отметив, что он получился очень интересным. Холмогоров отнес к главным достоинствам картины проработанный образ русских людей и захватывающую динамику картины, передает ФАН.

"Большое уважение вызывает эта лента, если ее сравнивать с поделками "высокобюджетного" российского кино, которые, в большинстве своем, убоги и при этом проникнуты откровенно предательским антирусским духом", — заявил Холмогоров.

Он также выразил надежду, что российские представители кинобизнеса продолжат снимать подобные картины.

Напомним, что премьера фильма "Турист" состоялась 14 мая в Центральноафриканской Республике. За два дня проката картину посмотрели более 70 тысяч жителей страны. На российских экранах ленту можно было увидеть 19 мая в эфире телеканала НТВ.