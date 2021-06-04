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Бали может открыться для российских путешественников этим летом

Общество
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Бали может открыться для российских путешественников этим летом
pixabay.com /

Туристы после долгого перерыва смогут вновь посещать Бали уже с июля. Об этом сообщили в министерстве туризма и креативной экономики Индонезии.

Глава Индонезии Джоко Видодо планирует открыть границы для иностранных туристов в июле текущего года. Бали, Батам и Бинтан станут основными регионами для запуска туристического потока. Подготовка к приему путешественников предполагает вакцинацию от коронавируса целевых групп, в том числе работников сферы туризма.

Пока неизвестно, будет ли требоваться вакцинация для прибывающих в страну. На данный момент Индонезия закрыта для россиян из-за запрета на авиасообщение. Если страна откроет границы, туристы из России, вероятно, будут добираться на Бали с пересадкой в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что для российских путешественников открыли границы Сейшельские острова. Для посещения страны необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, передает сайт 360tv.ru.

#туризм #границы #бали
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