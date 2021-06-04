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Теннисистка Яна Сизикова прокомментировала выдвинутые против нее обвинения во Франции

Спорт
/ Обновлено: 04 июня 2021 16:50 99

Теннисистка Яна Сизикина прокомментировала выдвинутые против нее обвинения во Франции
instagram.com / @yana_sizikova

Если вина спортсменки будет доказана, то ее может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф в 500 тыс. евро.

Российская теннисистка Яна Сизикова отреагировала на выдвинутые против нее обвинения. Ранее знаменитость уличили в спортивной коррупции после проигранного матча.

Спортсменка прокомментировала скандал, который вспыхнул вокруг нее. Она не согласна с выдвинутыми обвинениями. Как заявил адвокат теннисистки, ее могут отпустить вечером или утром в субботу, 5 июня. Тем временем родственники спортсменки намерены подать жалобу за клевету.

Россиянку подозревает в "умышленном проигрыше" в матче турнира "Ролан Гаррос". При этом никаких деталей о полицейских мероприятиях в адрес задержанной не сообщается, передает ТАСС.

 

#ролан гаррос #большой теннис #сизикова
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