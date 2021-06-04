Башкирия стала одним из самых привлекательных регионов для инвестиций

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Пятерка национального рейтинга инвестклимата субъектов России пополнилась перспективным регионом. В список попала Башкирия.

Регион оказался на пятой позиции в списке самых привлекательных для инвестиций отечественных субъектов в текущем году. Положительные результаты Башкирии отметили на Петербургском международном экономическом форуме. Причины успешных показателей в привлечении вложений перечислил глава республики Радий Хабиров, передает ФАН.

"Самое важное — создание открытого диалога с бизнесом, поэтому я лично контролирую реализацию проектов, мой личный номер есть у инвесторов", — добавил глава республики.

Несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса и падение предпринимательской активности, размер вложений в основной капитал составил 100,9% по итогам прошлого года. По словам главы Башкирии, субъект в настоящее время активно оптимизирует определенные меры поддержки бизнесменов и занимается опертивной цифровизацией.