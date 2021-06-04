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Канцлер Австрии подтвердил заинтересованность Европы в реализации "СП-2"

Политика
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Канцлер Австрии подтвердил заинтересованность Европы в реализации «СП-2»
Global Look Press / Nord Steram 2/Twitter.com

Европа заинтересована в реализации проекта газопровода "Северный поток — 2". Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц.

Политик надеется, что его страна, Германия и другие части Европы будут получать газ. По его словам, "СП-2" обеспечивает их безопасными маршрутами прилегания. Курц уверен, что проект должен быть завершен. Такой комментарий канцлер Австрии дал в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина.

Глава РФ уточнил, что "Северный поток — 2" является экономическим проектом, и здесь нет политических рисков. Путин посетовал на "дурную пропаганду", которая забивает головы партнерам по вопросу эксплуатации газопровода.

#газопровод #курц #СП-2
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