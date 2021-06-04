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Глава ФЗНЦ удивился реакции немецких СМИ на его слова о дестабилизирующей политике Макрона

Политика
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Глава ФЗНЦ удивился реакции немецких СМИ на его слова о дестабилизирующей политике Макрона
ФБА «Экономика сегодня» /

Руководитель ФЗНЦ Максим Шугалей своей критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона вызвал широкий резонанс в немецких СМИ.

Сам Шугалей удивился такой популярности. Его цитату практически полностью опубликовали на страницах Der Globus Deutschland. При этом журналисты напомнили, что Шугалей находился в заключении в Ливии и знает, как пострадала страна от манипуляций Запада, пишет ФАН.

Речь идет о комментарии социолога касательно слов Макрона. Президент Франции утверждал, что лидер ЦАР Фостен-Арканж Туадера стал "заложником" Москвы. В ответ Шугалей напомнил, как Париж вмешивался в политику африканских государств.

"Мы видели его действия в Чаде, где он при помощи своих прокси из FACT смог свергнуть и убить Идриса Деби, в Ливии, где также был свергнут Каддафи, в ЦАР и Мали. Ни к чему хорошему его политика по разжиганию конфликтов в африканских странах не приведет", — заявил Шугалей.

Он также подчеркнул, что ложные обвинения Макрона в адрес России скрывает важный факт: жители ЦАР гораздо больше ценят помощь россиян, нежели показные действия бывших колонизаторов.

#россия #франция #макрон #цар #Шугалей
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