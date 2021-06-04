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Лондон счел интервью Протасевича "тревожным"

Политика
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Лондон счел интервью Протасевича «тревожным»
Prt Scr youtube.com / Телеканал ОНТ

Задержанный в Минске сооснователь экстремистского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич дал интервью "под угрозой" насилия. Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Лондон оценил интервью задержанного блогера. Министр иностранных дел счел его "тревожным". По его мнению, Протасевич общался с журналистами под угрозой физического насилия. Рааб в Twitter написал, что Великобритания выступает за привлечение к ответственности лиц, причастных к записи интервью.

#великобритания #интервью #Протасевич
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