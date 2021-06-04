Историк Третьего рейха Залесский объяснил интерес Европы к Mein Kampf Гитлера

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На днях французское издательство Fayard выпустило книгу Mein Kampf («Моя борьба») основателя Третьего рейха Адольфа Гитлера с критическими заметками.

Историк Третьего рейха, писатель и публицист Константин Залесский в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» объяснил, почему европейскому обществу интересна автобиографическая книга фюрера.

«Mein Kampf стала официальным документом режима, который принес неисчислимые бедствия всей Европе. На самом деле книга Mein Kampf, в общем и целом, конечно, экстремистская, но она скорее носит все-таки исторический характер. В свое время первый президент ФРГ сказал очень хорошую фразу: Mein Kampf нужно сделать доступной для всех, чтобы все увидели насколько ничтожный человек ее написал», — заявил Залесский.

Публицист добавил, что считает нужным изучать эту книгу из-за очень важного момента — там действительно прописано все, Гитлер изначально озвучил в Mein Kampf все, что было им совершено потом.

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В пресс-службе Fayard рассказали РИА Новости, что новое издание разоблачает расистскую и антисемитскую идеологию Гитлера. Издательство провело большую работу, ориентируясь на систему ответственности и этичности, и это вызвало большой ажиотаж на этапе предварительных заказов книги, считают в Fayard.

Работа над выпуском книги шла примерно десять лет. Адаптацией текста занимался переводчик Оливье Манони, который ранее работал над произведениями германоязычного писателя Франца Кафки. Объем книги достигает почти тысячи страниц, из которых одна треть — оригинальный текст автора, а остальная часть — критические замечания. Один экземпляр критического издания Mein Kampf оценили в 100 евро.

Весной 2010 года Mein Kampf Адольфа Гитлера включили в российский федеральный список экстремистских материалов.