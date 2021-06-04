Чемпионат мира по волейболу среди мужчин в 2022 году пройдет в России

Международная федерация волейбола (FIVB) подтвердила, что чемпионат мира среди мужских команд в следующем году будет проходить на территории России.

Международное первенство будет проходить в период с 26 августа по 11 сентября. Глава Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко назвал решение о месте проведения чемпионата взвешенным.

"Это важное и взвешенное решение WADA и Международной федерации волейбола. Всероссийская федерация волейбола рада продолжать традиции подготовки крупных международных турниров в России", — слова Шевченко приводит РИА Новости.

Международные соревнования будут проходить в крупных городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Во всех городах активно идет подготовка к первенству. По словам Шевченко, российские площадки дадут новые стандарты организации чемпионата.