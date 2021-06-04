Вертолет армии Чада незаконно пересек границу ЦАР

Федеральное агентство новостей / Erick Ngaba

Жители Центральноафриканской Республики встревожены вторжением вертолета армии Чада на территорию своей страны.

По имеющимся данным, вертолет пересек северную границу ЦАР у населенного пункта Банг, после чего направился на юг. Цели чадских военных остаются неизвестными.

Такие действия Чада спровоцировали критику со стороны жителей ЦАР. Они призывают соседа уважать границы своей республики, пишет ФАН.

"Мы не откажемся ни от одного метра территории нашей родной страны, эти чадцы должны научиться уважать границы", — написала в социальной сети гражданка ЦАР Мариана Тремблей.

Ранее у поселения Банг военнослужащие армии Центральноафриканской Республики преследовали боевиков. На границе они столкнулись с группой чадских военных. Последние совершили провокацию и незаконно пересекли границу, после чего начался бой. В результате инцидента стороны понесли потери.