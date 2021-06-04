Россия за день. Главное: карантин в Хабаровске, гостайна в Перми

Федеральное агентство новостей / Всеволод Радченко

Республика Татарстан. В Татарстане на заседании комитета Госсовета по экологии приняли законопроект, который обязывает жителей республики чипировать своих домашних питомцев. Также владельцам собак запретили снимать с них намордник и спускать с поводка за пределами площадок для выгула.

Хабаровский край. На севере Хабаровского края с завтрашнего дня, 5 июня, из-за вспышки коронавируса закрывают на карантин поселок Новое Устье. Из 211 местных жителей вирус обнаружили уже у 46. Покинуть населенный пункт можно будет только после двухнедельного карантина и наличии отрицательного теста.

Камчатский край. Губернатор Камчатки Владимир Солодов назвал ужасной планировку в центре Петропавловска-Камчатского. По его словам, в региональной столице нарушены все правила градостроительства, а дом правительства туристы часто путают с торговым центром.

Краснодарский край. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что цены на отдых на черноморском побережье завышены из-за низкой конкуренции. Повлиять на это, по его словам, власти не могут, поэтому создают условия для строительства новых отелей в надежде на увеличение предложения и снижение стоимости путевок.

пресс-служба администрации Сочи /

Вологодская область. Власти Вологды вновь отменили массовые гулянья в честь Дня города. В администрации пояснили, что праздник намечен на 26 июня, а ограничения из-за коронавируса в регионе действуют до 30 числа.

Пермский край. В Перми заморозили принятие генплана землепользования и застройки города из-за жалобы одного из потенциальных подрядчиков. Он заявил, что ряд работ связан с использованием засекреченных государством сведений и для них требуется разрешение ФСБ.

Приморский край. Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, который сложил полномочия в конце мая, заподозрили в получении взятки. Однако официального обвинения чиновнику пока не выдвигали. Ранее в его доме прошли обыски.

Иркутская область. Ангарский маньяк Михаил Попков, жертвами которого стали более 80 женщин, получил уже третий срок. За два новых убийства суд приговорил бывшего сотрудника милиции еще к 9 годам и 8 месяцам.

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Новосибирская область. В Новосибирске по подозрению в мошенничестве на 15,9 млн рублей задержали депутата законодательного собрания региона Александра Морозова. Позже его отпустили, но запретили пользоваться телефоном и интернетом, а также общаться с другими фигурантами дела.

Оренбургская область. Прокуратура через суд обязала администрацию Орска запустить автобус из города до местного аэропорта, который, к слову, имеет статус международного. Ранее жителям и туристам приходилось преодолевать 15 километров своим ходом или на такси.

Омская область. Глава Омской области Александр Бурков провел переговоры с израильским послом Александром Бен Цви. Стороны договорились увеличить товарооборот, а также обсудили возможность культурного обмена между сибирским регионом и государством Ближнего Востока.

Республика Башкортостан. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что геопарк «Торатау», в который входит в том числе скандально-известный шихан Куштау, можно будет использовать в коммерческих целях даже при получении статуса ЮНЕСКО. Он предложил развивать там туризм: строить визит-центры, кемпинги и небольшие рестораны.

wikipedia.org / Общественное достояние

Ярославская область. В Рыбинске построят завод по производству электробусов, который обеспечит региону 600 новых рабочих мест. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума договорились глава области Дмитрий Миронов и компания «Транс-Альфа».

Ростовская область. Ростовский департамент транспорта взял на особый контроль температурный режим в автобусах и пригрозил штрафами перевозчикам, которые не включают в жару кондиционеры. В случае отсутствия системы охлаждения, водителям рекомендовали открывать форточки.

Мурманская область. Депутат мурманской облдумы Олег Черкашин покинул партию ЛДПР, заявив, что его не устраивает политика регионального отделения. Также народный избранник предрек развал либерал-демократической ячейки в Мурманске, намекнув, что вскоре партбилеты сдадут еще несколько человек.

Саратовская область. В Саратовской области может появиться ветроэлектростанция. В ближайшее время компания, с которой губернатор Валерий Радаев договорился о строительстве, проведет замеры и оценит потенциал проекта. Эта же фирма вызвалась возвести в Татищенском районе пятую по счету солнечную станцию.