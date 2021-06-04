Суд арестовал подозреваемого во взяточничестве челябинского замминистра строительства

Global Look Press / Nikolay Gyngazov

Центральный суд арестовал первого заместителя челябинского министра строительства и инфраструктуры Ивана Белавкина. Его заключили под стражу на два месяца.

За получение взятки в особо крупном размере Белавкину избрана мера пресечения до 3 августа, сообщили в прокуратуре региона. Расследование дела продолжается.

По версии следствия, чиновник получил от руководителя строительной организации взятку в 1,2 млн рублей. Подозреваемый выделил финансирование на ремонт сельской котельной. Деньги за принятие подобного решения подрядчик передал Белавкину.