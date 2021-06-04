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Президент России пожелал успехов ЧМ по футболу в Катаре в 2022 году

Спорт
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Президент России пожелал успехов ЧМ по футболу в Катаре в 2022 году
Prt Scr youtube.com / РБК / Прямая трансляция

Российский президент Владимир Путин выступил с пожеланием успехов чемпионату мира по футболу в 2022 году в Катаре.

Глава государства сделал заявление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он пожелал успехов футбольному первенству.

Путин выступает на пленарном заседании ПМЭФ. Мероприятие проходит в очном режиме в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". В формате видеосвязи к форуму присоединились канцлер Австрии Себастьян Курц и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани.

#путин #пмэф #катар
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