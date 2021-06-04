Путин рассказал о максимальной цене недвижимости по программе льготной ипотеки

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Российский президент Владимир Путин сообщил, что максимальная стоимость недвижимости по семейной льготной ипотеке в Москве и Санкт-Петербурге составит 12 млн рублей.

Он уточнил, что в других регионах РФ она будет равна 6 миллионам рублей. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме 4 июня.

Как отметил президент, семейная льготная ипотека распространяется на семьи с одним ребенком, родившимся не раньше 1 января 2018 года.