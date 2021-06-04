Путин рассказал, кому будет доступна семейная льготная ипотека в России

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Семейная льготная ипотека в России будет доступна для семей с одним ребенком, но при одном условии, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), глава государства отметил, что такая ипотека будет распространяться на семьи, где ребенок родился позднее 1 января 2018 года.

Также российский президент отметил, что максимальная стоимость жилья для участия в программе льготной ипотеки для Москвы и Петербурга составит 12 млн рублей, а для регионов — 6 млн рублей. Кроме того, Путин предложил продлить проект до июля 2022 года.