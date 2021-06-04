Проект по обучению будущих мам правилам перевозки детей в авто запустят в Петербурге

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Родители смогут принять участие в новой образовательной программе "Детство без опасности", которую скоро запустят в Петербурге.

Новая программа предполагает обучение родителей правилам перевозки детей в автомобиле, передает Федеральное агентство новостей. Тренинги будут проходить на базе СПб ГБУЗ "Городской перинатальный центр №1".

Проект реализуют с 2019 года в соответствии с указом президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В 2020 году 35 регионов присоединились к программе. В текущем году проект охватит и другие субъекты РФ.