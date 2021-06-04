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Кабмин России проработает вопрос платной вакцинации от COVID-19 для иностранцев

Политика
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Кабмин России проработает вопрос платной вакцинации от COVID-19 для иностранцев
kovivak.ru / КовиВак вакцина от коронавируса им центра Чумакова.

Российской президент Владимир Путин поручил кабмину до конца июня проработать вопрос платной вакцинации от COVID-19 для иностранцев.

Соответствующее распоряжение российский лидер озвучил в ходе выступления на полях ПМЭФ. Отмечается, что Путин поручил кабмину, властям субъектов страны и бизнесу отработать до конца месяца вопросы организации вакцинации прибывающих в РФ мигрантов. Он подчеркнул, что на сегодняшний день спрос на эту услугу очень большой.

Президент также в очередной раз призвал граждан привиться против коронавируса, отметив, что российский препарат доказал свою высокую эффективность.

#путин #пмэф #иностранцы #вакцины
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