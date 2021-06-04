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Президент России назвал абсурдными политические запреты на вакцину от COVID-19

Общество
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Президент России назвал абсурдными политические запреты на вакцину от COVID-19
Prt Scr youtube.com / Пенсия пенсионерам

Глава России Владимир Путин во время выступления в рамках ПМЭФ указал на абсурдность политически мотивированных запретов на доступ к вакцинам от коронавируса.

Президент РФ подчеркнул, что около 10% населения в мире сделало прививку от COVID-19, остальные же не имеют доступа к надежным порциям вакцины от опасной инфекции. По его словам, чаще всего люди не могут получить прививку из-за политики.

Глава России стал участником пленарного заседания в рамках Петербургского международного экономического форума, где первым вопросом, поднятым Путиным, оказалась борьба с коронавирусной инфекцией нового типа.

#путин #вакцина #COVID-19
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