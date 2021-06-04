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Президент РФ Владимир Путин призвал россиян пройти бесплатную вакцинацию

Общество
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Президент РФ Владимир Путин призвал россиян пройти бесплатную вакцинацию
Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Президент России Владимир Путин призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса нового типа. Политик выступает на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.

Российский президент подчеркнул, что вакцинация в России проходит комфортно и добровольно и делают ее бесплатно. Путин отметил, что отечественные препараты признаны самыми эффективными и безопасными. Согласно исследованиям, их эффективность оценивается свыше 96 процентов.

Президент России подчеркнул, что с момента массовой вакцинации не было зарегистрировано ни одного летального исхода.

#путин #пмэф #коронавирус
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