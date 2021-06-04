Президент РФ Владимир Путин призвал россиян пройти бесплатную вакцинацию

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

Президент России Владимир Путин призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса нового типа. Политик выступает на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.

Российский президент подчеркнул, что вакцинация в России проходит комфортно и добровольно и делают ее бесплатно. Путин отметил, что отечественные препараты признаны самыми эффективными и безопасными. Согласно исследованиям, их эффективность оценивается свыше 96 процентов.

Президент России подчеркнул, что с момента массовой вакцинации не было зарегистрировано ни одного летального исхода.