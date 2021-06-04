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Канцлер Австрии и эмир Катара присоединились к Путину на пленарном заседании ПМЭФ

Политика
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Канцлер Австрии и эмир Катара присоединились к Путину на пленарном заседании ПМЭФ
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц по видеосвязи присоединились к ПМЭФ, на котором выступает президент России Владимир Путин.

В ходе форума российский лидер рассказывает о социально-экономическом развитии страны и ее инвестиционной привлекательности. Известно, что после выступления Путин, Тамим бин Хамад Аль Тани и Курц ответят на вопросы ведущего. Ранее в Кремле сообщали, что с видеоприветствием к участникам форума обратятся президенты Аргентины и Бразилии Альберто Фернандес и Жаир Болсонару.

Отмечается, что накануне президент России уже принял участие в церемонии подписания ряда инвестиционных соглашений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

#путин #петербург #пмэф
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