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Путин оценил принятые на ПМЭФ меры по обеспечению эпидбезопасности участников

Общество
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Путин оценил принятые на ПМЭФ меры по обеспечению эпидбезопасности участников
kremlin.ru / Администрация президента России

Россия сделала все, чтобы обеспечить высокий уровень эпидемиологической безопасности участников Петербургского международного экономического форума.

При организации мероприятия были использованы все меры санитарной безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Пленарное заседание ПМЭФ с участием главы государства началось в 14:00.

Отмечается, что рассадка в зале происходила с соблюдением социальной дистанции, а количество мест было ограничено. Пройти в зал могли только по специальным пропускам.

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