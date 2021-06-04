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Президент России открыл пленарное заседание ПМЭФ

Политика
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Президент России открыл пленарное заседание ПМЭФ
kremlin.ru / Администрация президента России

Российский президент Владимир Путин произносит речь на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства открыл заседание на форуме. Главе государства предстоит пообщаться с представителями мировых информационных агентств. Журналисты могут задать ему вопросы по видеосвязи.

Владимир Путин уже не в первый раз выступает на ПМЭФ. Российский лидер посещал мероприятие в 2005–2007 годах, а также в 2012–2019 годах. В 2020 году Петербургский международный экономический форум не состоялся из-за пандемии.

#путин #заседание #пмэф
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