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Черчесов оценил игру сборной России на ЧМ по хоккею

Спорт
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Черчесов оценил игру сборной России на ЧМ по хоккею
rfs.ru / Российский футбольный союз

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал поражение российских хоккеистов в 1/4 финала чемпионата мира, который проходит в Риге.

Черчесов признался, что смотрел мировое первенство "одним глазом", но поддерживал россиян в этой битве. Он указал, что на подобных турнирах любой момент решает исход встречи.

""Красная Машина" много радостей доставляла. Неудача на то и есть, чтобы поправиться и сделать два шага вперед", — сказал наставник сборной России по футболу "Чемпионату".

Команда Валерия Брагина проиграла канадцам в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Игра завершилась в овертайме со счетом 1:2.

#чемпионат мира #черчесов #хоккей
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