Песков заявил, что Путина огорчил вылет российской сборной из ЧМ по хоккею

politexpert.net / Евгений Зайцев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что результаты матча российской сборной по хоккею и команды из Канады расстроили президента РФ Владимира Путина.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что глава государства, как и все граждане России, сильно огорчен счетом матча национальной команды против канадских спортсменов, который составил 1:2.

Перевес в одно очко канадцам удалось добыть в овертайме. Единственную шайбу в ворота противника забил отечественный хоккеист Евгений Тимкин в самом начале матча. Из-за проигрыша российская сборная выбыла из чемпионата мира по хоккею.