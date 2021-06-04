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Песков заявил, что Путина огорчил вылет российской сборной из ЧМ по хоккею

Спорт
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Песков заявил, что Путина огорчил вылет российской сборной из ЧМ по хоккею
politexpert.net / Евгений Зайцев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что результаты матча российской сборной по хоккею и команды из Канады расстроили президента РФ Владимира Путина.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что глава государства, как и все граждане России, сильно огорчен счетом матча национальной команды против канадских спортсменов, который составил 1:2.

Перевес в одно очко канадцам удалось добыть в овертайме. Единственную шайбу в ворота противника забил отечественный хоккеист Евгений Тимкин в самом начале матча. Из-за проигрыша российская сборная выбыла из чемпионата мира по хоккею.

#путин #песков #хоккей
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