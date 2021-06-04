Песков объяснил, какая часть оппозиции мешает развитию страны

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о влиянии оппозиции на развитие государства.

По словам спикера Кремля, оппозиционеры не мешают развитию страны, если соблюдают законы. В противном случае — их действия создают неблагоприятный фон.

"Развитию мешает та часть оппозиции, которая не дружит с законом, и которая провоцирует ситуацию", — отметил пресс-секретарь российского президента.

Он подчеркнул, что "выход за рамки закона" препятствует развитию государства.