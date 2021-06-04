Песков оценил слова главы ФБР о «прибежище для хакеров»

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление директора ФБР, что Россия якобы стала прибежищем для хакеров.

По его словам, в Кремле негативно относятся к такого рода обвинениям.

"Хакеры существуют в любой стране мира, особенно хакеров много там, где развитые технологии", — сказал он.

Кроме того, Песков предположил, что заявление главы американской спецслужбы сделаны под влиянием эмоционального фона. Они не имеют ничего общего с действительностью, резюмировал он.