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Песков развеял опасения Эстонии по поводу "враждебности" России

Политика
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Песков развеял опасения Эстонии по поводу «враждебности» России
Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг "враждебное" отношение страны к Эстонии. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

Представитель Кремля развеял опасения Эстонии относительно "враждебности" России. По его словам, они не соответствуют действительности. С таким комментарием Песков выступил на полях Петербургского международного экономического форума.

Сенатор Алексей Пушков ранее отправил в бан экс-президента Эстонии Тоомаса Ильвеса в соцсетях. Парламентарий принял такое решение на фоне оскорбительных высказываний политика в его адрес.

#эстония #песков #враждебность
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